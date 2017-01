Homem morto quinta-feira em Blumenau segue sem identificação

Homicídio 22/01/2017 | 14h41

O homem que morreu quinta-feira à noite após tiroteio na Itoupava Norte segue no Instituto Médico Legal (IML) de Blumenau. O corpo do jovem, com idade entre 20 e 25 anos, ainda aguarda identificação no local.



Morta na Rua Evilásio Oechsler, a vítima estava sem documentos no momento em que foi levada ao IML. O jovem tem uma tatuagem no peito e a identificação do corpo pode ser feita no IML de Blumenau (Rua São Paulo, 1569, Victor Konder).