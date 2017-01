Ibama apreende 13 toneladas de pescado ilegal em Itajaí

Meio ambiente 20/01/2017 | 20h18 Atualizada em

Foto: Divulgação / Ibama

O Ibama apreendeu nesta sexta-feira, em Itajaí , 13 toneladas de peixes capturados de maneira ilegal. Entre eles, congro rosa, abrótea, merluza e o raro peixe-sapo, que tem alto valor de mercado na Europa. Todas são espécies pescadas em grandes profundidades.



A apreensão resultou em duas multas, por pesca em desacordo com a licença da embarcação (a uma profundidade maior do que a permitida) e outra por um carregamento de peixe-sapo acima do limite legal. Além dos peixes, foram apreendidas duas redes de arrasto e a embarcação.

As autuações, juntas custarão ao dono do barco R$ 297 mil.



O pescado foi doado ao projeto Mesa Brasil, que o distribuirá pelo Estado.