Mostra traz peças originais e modelos novos, mas com design retrô, como as TVs da marca LG

De Andy Warhol a Jean-Michel Basquiat, do pensamento quântico à utilização do plástico, das guerras mundiais à briga pelo petróleo: foi no século 20, com todos os movimentos políticos, nas artes e na moda, que se desenvolveu o design. Ícones desse século estão em exposição a partir de terça-feira na mostra D¿Vinties: design, vintage, retrô e redesign, em cartaz no espaço cultural do BRDE, Centro de Florianópolis.

Até hoje, objetos cujo design foi desenvolvido no século passado influenciam o cotidiano das pessoas. Imagine como eram as poltronas, por exemplo. Antes dos estudos de ergonomia e a aplicação em móveis, a experiência numa poltrona poderia ser muito mais dolorosa que de conforto ou estética.

Além do fator utilitário, a exposição identifica o design como criador de produtos funcionais e que podem se transformar em objetos de desejo e de arte.

— Trata-se de um recorte de produtos icônicos do século 20, quando se desenvolveu mais o design. Foi uma revolução, principalmente a partir do pós-Segunda Guerra Mundial — conta a curadora Roselie de Faria Lemos, diretora-presidente do Centro Design Catarina, realizador da exposição em conjunto com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina (FAPESC).

São 45 peças no total, entre elas os produtos vintage, como um secador de cabelos cor de rosa original, lançado pela Arno nos anos 1960 e que foi uma ¿coqueluche¿ entre as mulheres; e os retrô, que são produtos novos, porém com formas mais arredondadas encontradas em produtos das décadas de 1930, 1940 e 1950.

Veja algumas das peças em exposição:

|| Cadeira ergonômica criada por Charles and Ray Eames, de 1946



Foto: Betina Humeres / Agencia RBS

|| Abajur da década de 1950, sem referência de autor

Foto: Betina Humeres / Agencia RBS

|| Cadeira Red&Blue, criada pelo holandês Gerrit Rietveld, em 1928. Uma das criações mais conhecidas do design moderno. Tem uma construção geométrica composta por duas placas de compensado e algumas ripas de madeira

Foto: Betina Humeres / Agencia RBS

|| Máquina de costura Elna, marca suíça pioneira em fabricar máquinas portáteis. Década de 40

Foto: Betina Humeres / Agencia RBS

|| Secador de cabelos da Arno, lançada nos anos 1960



Foto: Betina Humeres / Agencia RBS

|| TV da marca coreana LG, dos anos 2000, mas com design retrô

Foto: Betina Humeres / Agencia RBS

|| Jaqueta jeans do estilista Gregório Faganello, lançada nos anos 1980

Foto: Betina Humeres / Agencia RBS

AGENDE-SE



O quê: exposição D'vinties Exhibition

Quando: terça, às 19h (abertura). Visitação até 24/2, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h

Onde: Espaço Cultural BRDE (Av. Hercílio Luz, 617, Centro, Florianópolis)

Quanto: gratuito

Informações: (48) 3221-8100

