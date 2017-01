Incêndios florestais atingem mais de 125 mil hectares no Chile

América Latina 23/01/2017 | 07h56 Atualizada em

O avanço das chamas segue afetando o centro-sul do Chile, atingido por mais de 40 incêndios florestais ativos em 125 mil hectares do país. De acordo com o Escritório Nacional de Emergências (Onemi), nas últimas horas, os incêndios ativos passaram de 90 mil para 125.643,48 hectares.

Entretanto, o ministro do Interior, Mario Fernández, se mostrou otimista sobre a diminuição da magnitude de alguns incêndios na região de O'Higgins (centro), a mais atingida.

— A situação continua sendo bastante grave, no entanto, tivemos uma leve melhora — comentou o funcionário.

Considerada a série de incêndios florestais mais destrutiva das últimas décadas, o governo somou mais zonas ao "estado de catástrofe", decretado, na sexta-feira, em duas comunidades do Maule e duas províncias da região de O'Higgins, depois de tomar a medida no último fim de semana para a comunidade de Valparaíso.

Foto: MARTIN BERNETTI / AFP

A presidente Michelle Bachelet decretou estado de exceção constitucional e catástrofe para "as províncias de Colchagua e Cardenal del Caro na Região de O'Higgins (centro); para as comunidades de Vichuquén, Cauquenes, Licantén e Hualañé na Região do Maule (centro), e para a comunidade de Bulnes, na Região do Biobío (sul)", disse a Onemi.

O estado de catástrofe permitiu que as Forças Armadas fossem utilizadas no combate aos incêndios, além da ampliação do uso de recursos econômicos e operacionais na zona.

Com 33 aeronaves, entre aviões e helicópteros, e cerca de 4 mil pessoas entre as diferentes equipes de emergência e apoio, segue o trabalho para que as chamas sejam mantidas longe da população.