Inflação sobe a 1,8% em janeiro na zona euro, perto do objetivo do BCE

Bruxelas 31/01/2017 | 07h57

A inflação na zona euro acelerou fortemente a 1,8% em janeiro, em relação ao 1,1% do mês anterior, aproximando-se do objetivo do Banco Central Europeu (BCE), indicou nesta terça-feira o instituto de estatística europeu Eurostat.

O BCE busca uma inflação perto, mas inferior aos 2%, considerada como ideal para os 19 países do euro, e os dados publicados poderão aumentar a pressão sobre a instituição monetária para que ponha fim a seu plano de compra em massa de ativos.

A alta se beneficiou do aumento dos preços da energia, que registrou em janeiro 8,1% em relação aos 2,6% do mês anterior e ao -1,1% em novembro.

A inflação subjacente, que não leva em conta os preços da energia e dos alimentos não elaborados, se manteve estável em 0,9%.

* AFP