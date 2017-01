Instituições de Santa Catarina oferecem mais de 14 mil vagas com bolsas do ProUni

Ensino superior 31/01/2017 | 20h29 Atualizada em

As instituições de ensino superior de Santa Catarina oferecem 14.193 bolsas pelo programa Universidade para Todos (ProUni), cujas inscrições começaram nesta terça-feira em todo o país. Do total, 10.099 são para custeio de 100% das mensalidades durante todo o período do curso. As restantes 4.094 dizem respeito a bolsas de 50% sobre o valor mensal do curso.



Em Santa Catarina, as bolsas são oferecidas por instituições particulares e por algumas das universidades comunitárias que compõem o Sistema Acafe. Além das bolsas integrais ou parciais destinadas a todos os candidatos, alguns cursos oferecem vagas específicas para quem se enquadra nas cotas ou nos programas de ações afirmativas das instituições, como as pessoas que se declaram negros, pardos ou indígenas.

Apenas pela Acafe, são oferecidas 3.839 bolsas integrais e 1.656 parciais para ampla concorrência e 163 bolsas integrais por meio de cotas. O ProUni usa as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para selecionar os bolsistas. Cada curso exige uma nota mínima do candidato no último exame. Há cursos, inclusive, cujas mensalidades ultrapassam R$ 3 mil.

Para se inscrever, o estudante deve ter renda familiar de até três salários mínimos por pessoa (R$ 2.811), além de ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em particular com bolsa integral, ou ser pessoa com deficiência física ou professor da rede pública de ensino básico, em exercício, e estar concorrendo a vaga em curso de licenciatura, normal superior ou pedagogia.

As inscrições seguem até sexta-feira, às 23h59min, no site oficial do programa.

