Iraque pede aos EUA que revise veto de entrada "errôneo"

Bagda 30/01/2017 | 11h21

O ministério iraquiano das Relações Exteriores pediu nesta segunda-feira que os Estados Unidos revejam a sua decisão de suspender a entrada de iraquianos em território americano, chamando-a de "errônea".

Pouco antes, os deputados iraquiano pediriam que o governo implementassem a reciprocidade com os Estados Unidos se Washington não voltar atrás no decreto assinado pelo presidente Donald Trump bloqueando a entrada no país a cidadãos do Iraque e de outros seis países por pelo menos três meses.

* AFP