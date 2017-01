JEC empata com o Paraná Clube em primeiro jogo-treino da temporada

Futebol 14/01/2017 | 19h35 Atualizada em

O Joinville empatou o primeiro jogo-treino da temporada antes do início das competições oficiais, marcado para o final deste mês com a estreia na Primeira Liga. Em partida realizada no CT do Morro do Meio, sob um forte calor na tarde deste sábado, o JEC ficou no 1 a 1 contra o Paraná Clube. O gol tricolor de Gabriel Knapp e o paranista anotado por Matheus Carvalho saíram na segunda etapa, quando as duas equipes já haviam sido modificadas pelos treinadores.



O técnico Fabinho Santos colocou o time titular no primeiro tempo com Jhonatan, Caíque, Danrlei, Max, Fernandinho, Luiz Meneses, Kadu, Fabinho Alves, Lúcio Flávio, Juninho e Ciro. O objetivo era fazer a equipe se entrosar em uma situação de jogo e o desempenho agradou o comandante tricolor, apesar dos problemas apresentados durante os 90 minutos.



— No primeiro tempo a gente sofreu um pouquinho, mas gostei da organização, pelo menos todo mundo se esforçou para estar organizado dentro de campo. Faltou um pouquinho mais de posse de bola, erramos alguns passes ali por dentro, sofremos alguns contra-ataques, mas gostei. Acho que ainda tem muita coisa para evoluir — resumiu.



Na segunda etapa, Fabinho trocou todo o time tricolor, que começou escalado com Matheus, Roberto, Igor, Henrique Mattos, Alex Ruan, Gabriel Knapp, Jonathan Ramos, Mateus Silva, Aldair, Breno e Bruno Batata. Com essa formação, o JEC abriu o placar aos cinco minutos, mas sofreu o empate dez minutos depois.



Para o experiente meia Lúcio Flávio, o jogo foi importante mais pela dinâmica de enfrentar um adversário e sair da rotina de treinamentos táticos do que pelo próprio resultado do confronto. No entanto, admite que houve erros e problemas que deverão ser corrigidos até o começo das competições que fazem parte do calendário do JEC para 2017.



— É normal que aconteçam os erros porque como é uma equipe nova tem aquela questão de tentar acertar tudo. Quando você pensa muito isso, acaba muitas vezes errando — explica.



Neste domingo, Lúcio Flávio e os companheiros voltam aos treinos pela manhã e depois recebem folga até segunda-feira, quando devem se reapresentar. No próximo domingo, Joinville e Paraná voltam a se enfrentar em novo jogo-treino, desta vez marcado para o CT do time paranaense em Curitiba.