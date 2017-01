JEC estreia na Primeira Liga nesta quinta

— O mundo inteiro vai estar de olho e a gente entende que torcerá pela Chapecoense.



A frase, do técnico Fabinho Santos, mostra como o Joinville está preparado para a primeira partida na temporada. Quis o destino que o Tricolor cruzasse o caminho do Verdão do Oeste na primeira partida oficial da Chape após a tragédia na Colômbia. O duelo, válido pela Primeira Liga, ocorrerá às 21h30 desta quinta, na Arena Condá, em Chapecó.



Em meio à dor pela perda das vítimas e a celebração pelo retorno do time, o JEC aparece como uma espécie de “intruso” neste ambiente. Nada que abale os jogadores e a comissão técnica. Segundo Fabinho, o Joinville precisa encarar esta partida da mesma maneira que atuaria diante de outro adversário.



— É um jogo diferente devido a tudo que aconteceu. Temos conversado bastante sobre comprometimento, sobre respeito, e acho que a melhor forma de respeitarmos um jogo como este é darmos o nosso melhor — analisou o treinador.



E para fazer valer este respeito à Chape, o Fabinho levará a campo o que julga ser o melhor dentro do elenco tricolor. Ao contrário do rival, o JEC não poupará ninguém, mesmo diante do curto tempo de recuperação que terá até outra estreia, no domingo, contra o Barroso, pelo Campeonato Catarinense.



— Acho que todos temos as mesmas dificuldades. Início de campeonato, a própria tensão do jogo, a mioria dos times não jogou muito. Espero que, emocionalmente, eles estejam bem. Nós treinamos uma equipe e essa equipe que vai jogar esse jogo — concluiu.



O único desfalque tricolor é o zagueiro Danrlei, que não acompanhou a delegação em razão de um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda. Nas demais posições, poucas novidades. Fabinho decidiu mexer apenas no ataque: Ciro dará lugar a Bruno Batata. O resto da equipe é o mesmo que enfrentou o Paraná, na semana passada, em Quatro Barras (PR).



"AN" na camisa do JEC

O jornal “A Notícia” vai reafirmar o compromisso de estar ao lado do JEC no momento de reconstrução do clube. Nesta noite, na primeira partida oficial do Tricolor na temporada, diante da Chapecoense, em Chapecó, pela Primeira Liga, “AN” estampará sua marca na camisa do JEC como um dos patrocinadores do clube. A marca estará nas costas, acima do número.



— Como jornal de Joinville, temos que sempre estar apoiando o JEC. É uma honra fazer parte desta parceria, principalmente porque a história do JEC e a do “AN” sempre caminharam juntos — afirmou o gerente comercial de “A Notícia”, Sandro Steuernagel.