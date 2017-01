JEC faz último teste da pré-temporada

Futebol 17/01/2017 | 21h33 Atualizada em

O Joinville chega nesta quarta ao 15º dia de trabalhos nesta pré-temporada, mas, até o momento, não foi possível avaliar se a equipe tem qualidade para brigar de igual para igual nas competições de que irá participar.



Diante deste cenário, o jogo-treino deesta quarta, às 16 horas, contra o Paraná, em Quatro Barras (PR), pode ajudar o técnico Fabinho Santos a encontrar um rumo, especialmente depois do teste do sábado passado.

Na ocasião, o Tricolor enfrentou o mesmo adversário, mas o calor e a falta de ritmo esconderam o potencial dos dois times. Nesta quarta, a previsão do tempo aponta temperaturas mais baixas e talvez até chuva, o que pode ajudar os atletas a ficarem mais soltos no segundo e último teste antes da estreia do JEC na Primeira Liga e no Campeonato Catarinense.



Em campo, Fabinho não irá promover mudanças. O treinador está satisfeito com o rendimento do time durante os treinos no CT do Morro do Meio e, por este motivo, vai manter a equipe titular com: Jhonatan; Caíque, Danrlei, Max e Fernandinho; Luiz Meneses, Kadu, Juninho, Lúcio Flávio e Fabinho Alves; Ciro.



Em relação ao sábado passado, Fabinho quer o Tricolor com a mesma disciplina tática, mas que possa ser mais produtivo quando chegar ao ataque.



— Faltou um pouco de agressividade no setor ofensivo. Acredito que podemos evoluir neste sentido.



Entre os atletas, há consciência desta necessidade. No entanto, Fabinho Alves, por exemplo, acredita que ela surgirá naturalmente.



— Com o tempo, o time irá encaixar e crescer nestas questões. O importante é mantermos a organização – avaliou o atacante, que será titular no teste.