JEC testa a sua versão 2017

A versão 2017 do Joinville terá o seu primeiro desafio neste sábado. Não vale três pontos, nem se trata de classificação num torneio mata-mata. Mas a apresentação no jogo-treino contra o Paraná, às 16 horas, no CT do Morro do Meio, está cercada de expectativa no clube e na torcida.

Os motivos são compreensíveis. O rebaixamento à Série C impôs ao clube a necessidade de se reoxigenar, com muitas soluções caseiras. Profissionais que estavam na base foram promovidos à comissão técnica da equipe principal.



Jovens jogadores do sub-20 ganharam chances e vão compor o elenco neste começo de temporada. Sinal dos tempos: com receita reduzida, o Tricolor precisou se reinventar.



Mesmo assim, caras que já brilharam no cenário nacional desembarcaram em Joinville e trazem esperança de um futuro melhor. São os casos do meia Lúcio Flávio e dos atacantes Fabinho Alves e Ciro.



Ao lado deles, estarão cinco remanescentes de 2016: o goleiro Jhonatan; o zagueiro Danrlei; o lateral-esquerdo Fernandinho; o volante Kadu e o meia-atacante Juninho.



No comando, Fabinho Santos, que já fez história como jogador e técnico do sub-20 em 2015, espera ver a equipe jogando um futebol bonito e, claro, vencendo as partidas.

Nesta sexta-feira, ele evitou o mistério e confirmou que a equipe jogará no 4-2-3-1 e da mesma maneira como treinou durante toda a semana.



— Estes atletas, na minha visão, estão mais preparados para começar o jogo — justificou.



Fabinho elogiou a disciplina tática mostrada nos treinos e falou sobre o que projeta no treino.



— Espero que possamos conseguir ter um bom papel e colocar em prática o que treinamos.