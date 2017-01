Joinville tem pior resultado em exportações desde 2004

Economia 23/01/2017 | 07h11 Atualizada em

As empresas da região Norte do Estado ganharam menos com as exportações em 2016. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, as vendas externas em quatro cidades – Joinville, Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul e Araquari – totalizaram US$ 2,4 bilhões (FOB), quase 4% menos do que em 2015. As importações encolheram ainda mais, 15%. Joinville, a cidade com o maior volume de negócios externos na região, apresentou o pior resultado em mais de uma década.



Em 2016, a cidade exportou US$ 971 milhões, valor 8,6% menor do que no ano anterior e só maior do que em 2004, quando as vendas externas totalizaram US$ 927 milhões. Comparando com 2015, as empresas até venderam mais produtos (elevação de 1,4%), mas não conseguiram reverter a maior demanda em faturamento.



– O mundo acompanha a problemática do Brasil, então a empresa acaba tendo que negociar preços mais baixos – analisa a presidente do Núcleo de Negócios Internacionais da Acij, Carla Pinheiro.



O saldo negativo na balança comercial do município é algo esperado, segundo Carla. Ela diz que Joinville exporta produtos manufaturados, portanto, é normal importar produtos para sua industrialização.

Araquari em destaque



Embora apresente os números mais modestos entre os quatro municípios, Araquari foi o único que exportou mais (em dólar) no ano passado. Em 2016, a receita subiu quase 20 vezes na comparação com 2015. O efeito BMW fez as exportações de itens industrializados no município passarem de US$ 13 milhões, em 2015, para quase

US$ 255 milhões em 2016.



As vendas externas da montadora de carros de luxo ultrapassam os US$ 100 milhões, segundo a Secretaria de Comércio Exterior. No ano passado, a operação se beneficiou da produção de 10 mil unidades do modelo BMW X1 para os Estados Unidos. O plano de exportação justificou a contratação de 300 trabalhadores temporários em 2016.



As empresas mais bem listadas no nacionalmente de exportação são a WEG, de Jaraguá do Sul (56ª posição), a Tupy (87ª), e a Embraco (102ª), de Joinville.