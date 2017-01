Jornada em duas rodas: saiba como viajar de bicicleta por Santa Catarina

Turismo no Quintal 27/01/2017 | 09h01 Atualizada em

Casal catarinense já viajou pedalando até Montevidéu, no Uruguai

O Brasil tem mais bicicletas em uso, do que automóveis. Mas não se vê tantas magrelas sendo utilizadas com a finalidade de viajar e explorar o país. A proposta pode parecer um grande desafio, mas só é necessário preparação física e alguns cuidados.

Na sexta reportagem da série Turismo no Quintal, confira dicas para pegar a estrada de bicicleta, saiba o que levar e como se preparar para a viagem e quais são os roteiros de cicloturismo de Santa Catarina.

Clique aqui ou na imagem abaixo e navegue pela reportagem especial:

Todas as sextas-feiras, até o fim de fevereiro, o DC publica uma nova reportagem da série Turismo no Quintal, para apresentar opções de meios de transporte, roteiros, formas de se hospedar e conhecer os destinos badalados e os menos conhecidos do interior de Santa Catarina.



