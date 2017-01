"La La Land: Cantando Estações" vence o prêmio de melhor filme do Sindicato dos Produtores dos EUA

PGA Awards 30/01/2017 | 11h14 Atualizada em

O musical La La Land: Cantando Estações venceu, no sábado, o prêmio de melhor filme do Sindicato dos Produtores dos Estados Unidos (PGA), o que aumenta ainda mais seu favoritismo para o Oscar. O longa-metragem superou outras produções aclamadas de 2016, como Moonlight, A Chegada e Manchester à Beira-Mar.

O tributo do diretor Damien Chazelle aos musicais de Hollywood recebeu 14 indicações ao Oscar, incluindo melhor filme, diretor, ator (Ryan Gosling) e atriz (Emma Stone). Desde 2000, o vencedor do Oscar só não foi o mesmo do PGA Awards em três anos – em 2002, com Moulin Rouge laureado no PGA e Uma Mente Brilhante no Oscar; em 2006, com Pequena Miss Sunshine no PGA e Os Infiltrados no Oscar; e em 2016, com A Grande Aposta no PGA e Spotlight no Oscar. La La Land... também recebeu sete prêmios no Globo de Ouro, outro indicador de favoritismo ao Oscar.

Leia mais:

Oscar: "La La Land" pode igualar - ou até a superar - número de prêmios de "Titanic" e "O Senhor dos Anéis"

Diversidade racial volta a ganhar destaque nas indicações ao Oscar

Oscar 2017: "La La Land" domina a premiação; confira os indicados



Na cerimônia do PGA, o cantor John Legend, que atua em La La Land..., criticou duramente as políticas de imigração do presidente Donald Trump. O cantor e compositor disse que rejeita a visão de Trump para o país e afirmou que os Estados Unidos "têm que ser melhores que isto".



– Nós somos a voz, a face dos Estados Unidos. Nossa América é grande, livre e aberta aos sonhadores de todas as raças, países, religiões – disse Legend.

Em outras categorias da premiação, Zootopia venceu como melhor filme de animação e O.J. Simpson: Made in America foi considerado o melhor documentário. Nas categorias de televisão, The People v. O.J. Simpson: American Crime Story venceu como minissérie.

Stranger Things levou o prêmio de melhor série dramática, enquanto Making a Murderer venceu na categoria melhor série de não ficção, dois prêmios para a plataforma de streaming Netflix.

Atlanta repetiu o prêmio de melhor comédia conquistado no Globo de Ouro. The Voice venceu na categoria programa de competição. Last Week Tonight with John Oliver venceu pelo segundo ano consecutivo o prêmio de melhor talk-show ou programa de entretenimento.