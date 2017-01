'La la Land' empata com 'Titanic' e 'A Malvada' com 14 indicações ao Oscar

Los Angeles 24/01/2017 | 12h54

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood divulgou nesta terça-feira os indicados ao Oscar 2017, com "La La Land - Cantando estações" liderando a lista com 14 indicações, igualando o recorde de "Titanic" (1997) e "A malvada" (1950).

O filme, que faz um tributo à Época de Ouro dos musicais de Hollyhood, concorre ao prêmio de Melhor Filme, de Melhor Diretor para Damien Chazelle e de Melhor Ator e Melhor Atriz para Ryan Gosling e Emma Stone.

"A Chegada" e "Moonlight - Sob a Luz do Luar" também estão entre os favoritos com 8 indicações cada um.

Depois de arrasar no Globo de Ouro, onde levou os sete prêmios para os quais foi indicado, o filme também pode ganhar por melhor fotografia, figurino, edição, trilha sonora, canção original (disputam "City of Stars" e "Audition"), design de produção, edição de som e roteiro original.

Em segundo lugar, ficaram a ficção científica "A chegada" e o drama "Moonlight: sob a luz do luar", ambas com oito indicações.

"Até o último homem", de Mel Gibson, "Lion: Uma jornada para casa", de Garth Davis, assim como "Manchester à beira mar", de Kenneth Lonergan, receberam seis indicações.

- Um Oscar mais colorido -

O anúncio das principais categorias, que totalizam 24, começou às 5h18 locais (11h18 de Brasília) em transmissão realizada exclusivamente pela internet, com uma mensagem pré-gravada pelos indicadores e ganhadores, algo inédito até hoje.

"Land of Mine" (Dinamarca), "A Man Called Ove" (Suécia), "The Salesman" (Irán), "Tanna" (Austrália) e "Toni Erdmann" (Alemanha) foram os cinco indicados a melhor filme estrangeiro.

As indicações para Mahershala Ali, Naomie Harris e Jenkins por "Moonlight", assim como as de Denzel Washington e Viola Davis por "Fences"; Dev Patel ("Lion"), Octavia Spencer ("Estrelas além do tempo") e Ruth Negga ("Loving: o amor é tudo") dão um pouco de cor ao Oscar, depois de dois anos de apenas atores e diretores brancos indicados.

A falta de diversidade desatou revolta nas redes sociais com a hastag #OscarsSoWhite (Oscar tão branco).

A cerimônia de premiação do Oscar 2017 será realizada em 26 de fevereiro no teatro Dolby de Hollywood.

Seguem os indicados nas principais categorias do Oscar 2017:

Melhor Filme:

"A Chegada"

"Fences"

"Até o Último homem"

"A Qualquer Custo"

"Estrelas Além do Tempo"

"La La Land - Cantando Estações"

"Lion - Uma Jornada para Casa"

"Manchester à Beira-mar"

"Moonlight - Sob a luz do luar"

Melhor diretor:

Denis Villeneuve, "A Chegada"

Mel Gibson, "Até o Último Homem"

Damien Chazelle, "La La Land - Cantando Estações"

Kenneth Lonergan, "Manchester à Beira-mar"

Barry Jenkins, "Moonlight - Sob a luz do luar"

Melhor ator:

Casey Affleck, "Manchester à Beira-mar"

Andrew Garfield, "Até o último homem"

Ryan Gosling, "La La Land - Cantando estações"

Viggo Mortensen, "Capitão Fantástico"

Denzel Washington, "Fences"

Melhor ator coadjuvante:

Mahershala Ali, "Moonlight - Sob a luz do luar"

Jeff Bridges, "A Qualquer Custo"

Lucas Hedges, "Manchester à Beira-mar"

Dev Patel, "Lion - Uma jornada para Casa"

Michael Shannon, "Animais noturnos"

Melhor atriz:

Isabelle Huppert, "Elle"

Ruth Negga, "Loving: o amor é tudo"

Natalie Portman, "Jackie"

Emma Stone, "La La Land - Cantando estações"

Meryl Streep, "Florence, quem é esta mulher?"

Melhor atriz coadjuvante:

Viola Davis, "Fences"

Naomie Harris, "Moonlight - Sob a luz do luar"

Nicole Kidman, "Lion - Uma jornada para Casa"

Octavia Spencer, "Estrelas além do tempo"

Michelle Williams, "Manchester à Beira-mar"

Melhor Filme estrangeiro:

"Land of Mine" (Dinamarca)

"A Man Called Ove" (Suécia)

"The Salesman" (Irã)

"Tanna" (Austrália)

"Toni Erdmann" (Alemanha)

Melhor Animação:

"Kubo e as Cordas Mágicas"

"Moana: Um Mar de Aventuras"

"Minha Vida de Abobrinha"

"A Tartaruga Vermelha"

"Zootopia"

Melhor curta-metragem de animação:

"Blind Vaysha"

"Borrowed time"

"Pear Cider and Cigarettes"

"Pearl"

"Piper"

Melhor roteiro adaptado:

"Moonlight - Sob a luz do luar"

"Lion - Uma Jornada para Casa"

"Fences"

"Estrelas Além do Tempo"

"A Chegada"

Melhor roteiro original:

"A qualquer custo"

"La la land - Cantando estações"

"O lagosta"

"Manchester à Beira-mar"

"20th century woman"

Melhor fotografia:

"A Chegada"

"La la land - Cantando Estações"

"Lion - Uma Jornada para Casa"

"Moonlight - Sob a luz do luar"

"O Silêncio"

Melhor documentário:

"Fire at sea"

"I am not your negro"

"Life, animated"

"O.J. Made in America"

"13th"

Melhor documentário em curta-metragem:

"Extremis"

"4.1 miles"

"Joe's violin"

"Watani: My homeland"

"The white helmets"

Melhor curta-metragem:

"Ennemis Intérieurs"

"La femme et le TGV"

"Silent night"

"Sing"

"Timecode"

Melhor edição:

"A Chegada"

"Até o último homem"

"A qualquer custo"

"La la land - Cantando estações"

"Moonlight - Sob a luz do luar"

Melhor edição de som:

"A chegada"

"Horizonte Profundo - Desastre no Golfo"

"Até o último homem"

"La la land - Cantando estações"

"Sully: O herói do rio Hudson"

Melhor mixagem de som:

"A chegada"

"Até o último homem"

"La la land - Cantando estações"

"Rogue One: Uma história Star Wars"

"13 Horas: Os soldados secretos de Benghazi"

Melhor design de produção:

"A Chegada"

"Animais fantásticos e onde habitam"

"Ave, Cesar!"

"La la land - Cantando estações"

"Passageiros"

Melhor trilha sonora:

"Jackie"

"La la land - Cantando estações"

"Lion - Uma Jornada para Casa"

"Moonlight: Sob a luz do luar"

"Passageiros"

Melhor canção original

"Audition(The fools who dream)" ("La la land - Cantando estações")

"Can't stop the feeling" ("Trolls")

"City of stars" ("La la land - Cantando estações")

"The empty chair" ("Jim: The James Foley Story")

"How far I'll go" ("Moana")

Melhor cabelo a maquiagem:

"A man called Ove"

"Star Trek: Sem fronteiras"

"Esquadrão suicida"

Melhor figurino:

"Allied"

"Animais fantásticos e onde habitam"

"Florence: Quem é essa mulher?"

"Jackie"

"La la land: Cantando estações"

Melhores efeitos visuais:

"Horizonte Profundo - Desastre no Golfo"

"Doutor Estranho"

"Mogli"

"Kubo and the two string"

"Rogue One: Uma história Star Wars"

jt/ll/mvv/ma