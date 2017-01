'La la Land' empata com 'Titanic' e 'A Malvada' com 14 indicações ao Oscar

Los Angeles 24/01/2017 | 16h16

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood divulgou nesta terça-feira os indicados ao Oscar 2017, com "La La Land - Cantando estações" liderando a lista com 14 indicações, igualando o recorde de "Titanic" (1997) e "A malvada" (1950).

O filme, que faz um tributo à Época de Ouro dos musicais de Hollyhood, concorre ao prêmio de Melhor Filme, de Melhor Diretor para Damien Chazelle e de Melhor Ator e Melhor Atriz para Ryan Gosling e Emma Stone.

"Estou um tanto sem palavras", disse Chazelle à revista Variety. "Quando se menciona estes filmes, minha cabeça dá mais voltas do que as que já está dando", acrescentou falando de Pequim, onde promove o filme.

"A Chegada" e "Moonlight - Sob a Luz do Luar" também estão entre os favoritos com 8 indicações cada um.

Depois de arrasar no Globo de Ouro, onde levou os sete prêmios para os quais foi indicado, o filme também pode ganhar por melhor fotografia, figurino, edição, trilha sonora, canção original (disputam "City of Stars" e "Audition"), design de produção, edição de som e roteiro original.

Em segundo lugar, ficaram a ficção científica "A chegada" e o drama "Moonlight: sob a luz do luar", ambas com oito indicações.

"Até o último homem", de Mel Gibson, "Lion: Uma jornada para casa", de Garth Davis, assim como "Manchester à beira mar", de Kenneth Lonergan, receberam seis indicações.

Este Oscar representa a volta de Mel Gibson, após ter sido execrado por seus comentários antissemitas, e a vigésima indicação de Meryl Streep, qualificada pelo presidente Donald Trump como "uma das atrizes mais superestimadas de Hollywood".

Foi sua reação ao discurso da lendária atriz, ao receber uma homenagem no Globo de Ouro, onde atacou o recém-empossado presidente e sua retórica divisiva, sem mencionar seu nome.

- Um Oscar mais colorido -

O anúncio das principais categorias, que totalizam 24, começou às 5h18 locais (11h18 de Brasília) em transmissão realizada exclusivamente pela internet, com uma mensagem pré-gravada pelos indicadores e ganhadores, algo inédito até hoje.

"Land of Mine" (Dinamarca), "A Man Called Ove" (Suécia), "The Salesman" (Irán), "Tanna" (Austrália) e "Toni Erdmann" (Alemanha) foram os cinco indicados a melhor filme estrangeiro.

No total, sete dos vinte indicados são negros, incluindo Mahershala Ali, Naomie Harris e Jenkins por "Moonlight", assim como Denzel Washington e Viola Davis por "Fences"; Octavia Spencer ("Estrelas além do tempo") e Ruth Negga ("Loving: o amor é tudo").

É o maior número de negros indicados ao Oscar, aparecendo em todas as categorias de atuação e direção. Soma-se a eles a indicação a Dev Patel ("Lion"), britânico filho de mais hindus.

"O que uma 'hashtag' consegue fazer", escreveu Sasha Stone, editora do Awards Daily, em alusão à falta de diversidade, que desatou revolta nas redes sociais com a hastag #OscarsSoWhite (Oscar tão branco).

"Um ano refletindo a experiência negra não compensa 80 anos de sub-representação de TODOS os grupos", avaliou April Reign, criadora da polêmica hashtag.

"Espero não ter sido indicado por ser negro. Isto não tem relevância. Espero ter sido indicado pelo meu trabalho", reagiu Ali.

"A verdade é que tem a ver com talento", afirmou a presidente da Academia, Cheryl Boone Isaacs, ao ser consultada sobre a polêmica racial. "Cada ano reconhecemos o talento e os filmes e este ano simplesmente foi fabuloso".

Nenhum ator hispânico, no entanto, foi indicado nesta edição.

A cerimônia de premiação do Oscar 2017 será realizada em 26 de fevereiro no teatro Dolby de Hollywood.

Seguem os indicados nas principais categorias do Oscar 2017:

Melhor Filme:

"A Chegada"

"Fences"

"Até o Último homem"

"A Qualquer Custo"

"Estrelas Além do Tempo"

"La La Land - Cantando Estações"

"Lion - Uma Jornada para Casa"

"Manchester à Beira-mar"

"Moonlight - Sob a luz do luar"

Melhor diretor:

Denis Villeneuve, "A Chegada"

Mel Gibson, "Até o Último Homem"

Damien Chazelle, "La La Land - Cantando Estações"

Kenneth Lonergan, "Manchester à Beira-mar"

Barry Jenkins, "Moonlight - Sob a luz do luar"

Melhor ator:

Casey Affleck, "Manchester à Beira-mar"

Andrew Garfield, "Até o último homem"

Ryan Gosling, "La La Land - Cantando estações"

Viggo Mortensen, "Capitão Fantástico"

Denzel Washington, "Fences"

Melhor ator coadjuvante:

Mahershala Ali, "Moonlight - Sob a luz do luar"

Jeff Bridges, "A Qualquer Custo"

Lucas Hedges, "Manchester à Beira-mar"

Dev Patel, "Lion - Uma jornada para Casa"

Michael Shannon, "Animais noturnos"

Melhor atriz:

Isabelle Huppert, "Elle"

Ruth Negga, "Loving: o amor é tudo"

Natalie Portman, "Jackie"

Emma Stone, "La La Land - Cantando estações"

Meryl Streep, "Florence, quem é esta mulher?"

Melhor atriz coadjuvante:

Viola Davis, "Fences"

Naomie Harris, "Moonlight - Sob a luz do luar"

Nicole Kidman, "Lion - Uma jornada para Casa"

Octavia Spencer, "Estrelas além do tempo"

Michelle Williams, "Manchester à Beira-mar"

Melhor Filme estrangeiro:

"Land of Mine" (Dinamarca)

"A Man Called Ove" (Suécia)

"The Salesman" (Irã)

"Tanna" (Austrália)

"Toni Erdmann" (Alemanha)

Melhor Animação:

"Kubo e as Cordas Mágicas"

"Moana: Um Mar de Aventuras"

"Minha Vida de Abobrinha"

"A Tartaruga Vermelha"

"Zootopia"

Melhor curta-metragem de animação:

"Blind Vaysha"

"Borrowed time"

"Pear Cider and Cigarettes"

"Pearl"

"Piper"

Melhor roteiro adaptado:

"Moonlight - Sob a luz do luar"

"Lion - Uma Jornada para Casa"

"Fences"

"Estrelas Além do Tempo"

"A Chegada"

Melhor roteiro original:

"A qualquer custo"

"La la land - Cantando estações"

"O lagosta"

"Manchester à Beira-mar"

"20th century woman"

Melhor fotografia:

"A Chegada"

"La la land - Cantando Estações"

"Lion - Uma Jornada para Casa"

"Moonlight - Sob a luz do luar"

"O Silêncio"

Melhor documentário:

"Fire at sea"

"I am not your negro"

"Life, animated"

"O.J. Made in America"

"13th"

Melhor documentário em curta-metragem:

"Extremis"

"4.1 miles"

"Joe's violin"

"Watani: My homeland"

"The white helmets"

Melhor curta-metragem:

"Ennemis Intérieurs"

"La femme et le TGV"

"Silent night"

"Sing"

"Timecode"

Melhor edição:

"A Chegada"

"Até o último homem"

"A qualquer custo"

"La la land - Cantando estações"

"Moonlight - Sob a luz do luar"

Melhor edição de som:

"A chegada"

"Horizonte Profundo - Desastre no Golfo"

"Até o último homem"

"La la land - Cantando estações"

"Sully: O herói do rio Hudson"

Melhor mixagem de som:

"A chegada"

"Até o último homem"

"La la land - Cantando estações"

"Rogue One: Uma história Star Wars"

"13 Horas: Os soldados secretos de Benghazi"

Melhor design de produção:

"A Chegada"

"Animais fantásticos e onde habitam"

"Ave, Cesar!"

"La la land - Cantando estações"

"Passageiros"

Melhor trilha sonora:

"Jackie"

"La la land - Cantando estações"

"Lion - Uma Jornada para Casa"

"Moonlight: Sob a luz do luar"

"Passageiros"

Melhor canção original

"Audition(The fools who dream)" ("La la land - Cantando estações")

"Can't stop the feeling" ("Trolls")

"City of stars" ("La la land - Cantando estações")

"The empty chair" ("Jim: The James Foley Story")

"How far I'll go" ("Moana")

Melhor cabelo a maquiagem:

"A man called Ove"

"Star Trek: Sem fronteiras"

"Esquadrão suicida"

Melhor figurino:

"Allied"

"Animais fantásticos e onde habitam"

"Florence: Quem é essa mulher?"

"Jackie"

"La la land: Cantando estações"

Melhores efeitos visuais:

"Horizonte Profundo - Desastre no Golfo"

"Doutor Estranho"

"Mogli"

"Kubo and the two string"

"Rogue One: Uma história Star Wars"

