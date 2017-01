Laudo do IGP de Joinville aponta falha em viga e descarta excesso de peso

Acidente na FGM 23/01/2017 | 19h10

O laudo complementar do Instituto Geral de Perícias (IGP), solicitado pelo Ministério Público e anexado aos autos na semana passada, traz detalhes sobre a estrutura predial que vão ajudar na investigação do acidente ocorrido no ano passado na empresa FGM. No dia 18 de janeiro de 2016, a laje de sustentação da caixa d'água rompeu e parte da estrutura do prédio do depósito desabou, matando duas funcionárias.

Pela análise dos vestígios, a principal hipótese até agora é que o colapso na estrutura ocorreu a partir do apoio de uma das vigas (VP-02 do eixo 2). Devido à falha de ancoragem no apoio, teria ocorrido a ruptura. E a viga observada no local (VP-02) não apresentava as dobras presentes no projeto, relata o documento. As dobras proporcionariam aderência.



O IGP também observou que a mesma viga foi confeccionada com quatro barras N1, ao invés de três como consta no projeto, e com duas barras a mais na porção central, as quais, diz o laudo, não constam no projeto. Nenhuma delas apresentava dobras de ancoragem, segundo o laudo.



O perito não constatou excesso de peso na estrutura (laje e vigas) que sustentava os reservatórios de água. Conforme as informações colhidas pelo perito, aparentemente havia duas caixas de fibra de vidro de 25 mil litros e uma caixa de 5 mil litros.



Não foi possível calcular o volume que estava armazenado no momento da queda, mas o volume total que poderia ser armazenado por estas caixas, de 55 mil litros, "supriria o volume presente no projeto preventivo contra incêndio, de março de 2015", cita o laudo. Também não foram constatados vazamentos ou transbordamento nas caixas d'água, nem a presença de depósito de outros materiais no local.

Não há prazo para conclusão das investigações, que completaram um ano. O Ministério Público considera que o tempo decorrido não é excessivo em virtude da complexidade para colher as provas que vão apontar se houve imperícia, imprudência, se houve intenção. O Ministério Público deve colher mais depoimentos de funcionários e da empresa responsável pela estrutura de concreto armado.



Logo que teve acesso ao laudo, a empresa FGM enviou nota à imprensa reiterando o compromisso com a transparência e comentou o teor do documento:



— Foram apuradas inconformidades entre o projeto das estruturas pré-moldadas, que foi elaborado por terceiros, em comparação com o que foi efetivamente executado durante a obra, que também foi levada a efeito e fiscalizada por terceiras empresas.

A FGM (que assina a nota com sua razão social Dentscare), acrescentou que também promoveu medida judicial específica para apurar as causas do acidente e, nessa ação, foi deferida realização de perícia técnica. A empresa termina a nota destacando o propósito da Dentscare em esclarecer os fatos e identificar os responsáveis.



