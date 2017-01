Lendária atriz norte-americana Mary Tyler Moore morre aos 80 anos

Obituário 25/01/2017 | 18h13 Atualizada em

Trabalho de maior destaque da atriz foi no The Mary Tyler Moore Show

Trabalho de maior destaque da atriz foi no The Mary Tyler Moore Show Foto: Reprodução / IMDB

Notícia triste. A lendária atriz Mary Tyler Moore, que entreteve uma geração de americanos em programas de humor de televisão, morreu nesta quarta-feira, aos 80 anos.

Em 2011, Mary foi diagnosticada com um tumor no cérebro. Logo após, passou por uma cirurgia para a retirada de um meningioma - tumor benigno que se desenvolve nas meninges. A atriz também lutava contra o diabetes.

Leia mais:

Grupo Fox anuncia que não vai mais operar no serviço Sky

VÍDEO: de bike, Vitor Ramil apresenta Pelotas, sua cidade natal

Responsáveis por gravação de filme rebatem acusações de maus tratos em cachorro



Mary Tyler Moore é conhecida como um dos primeiros nomes femininos da televisão americana. Seu trabalho de maior destaque foi no The Mary Tyler Moore Show, que ficou no ar entre os anos de 1970 e 1977.

Já no cinema, sua maior atuação foi no filme Ordinary People, pelo qual ganhou o Globo de Ouro na categoria Melhor Atriz. Seu último trabalho no cinema foi no longa-metragem Cheats, de 2002.

Foto: Reprodução / IMDB