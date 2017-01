Marisa Letícia sofre AVC e é internada em São Paulo

Ex-primeira-dama 24/01/2017 | 16h26 Atualizada em

Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e foi encaminhada ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na tarde desta terça-feira. De acordo com a assessoria do hospital, a ex-primeira-dama está na sala de emergência, mas no momento não é possível informar detalhes sobre o estado de saúde dela.

O Instituto Lula, por meio de sua assessoria de imprensa, confirma a internação, mas diz que não há informações sobre o estado de saúde da ex-primeira-dama, que tem 66 anos.

Pelo Facebook, o ex-presidente informou que "dona Marisa Letícia foi hospitalizada" e que está "torcendo muito para que ela se recupere logo".