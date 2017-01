Marquinhos está fora do jogo do Avaí contra o Londrina pela Primeira Liga

Sem M10 30/01/2017 | 17h22 Atualizada em

Não será desta vez que o meia Marquinhos irá entrar em campo pelo Avaí na Primeira Liga 2017. Depois de ficar de fora do jogo de estreia, na derrota por 2 a 0 para o Paraná, o capitão do Leão também não irá enfrentar o Londrina, nesta terça-feira, às 19h, pela segunda rodada do torneio. Marquinhos será poupado para o jogo de quinta-feira, pelo Campeonato Catarinense.

- Amanhã estou fora, porque não é de costume fazer tantos jogos assim em poucos dias. Venho da pré-temporada e ainda estamos terminando ela. Então, optamos pelo Catarinense. De terça para quinta fica muito próximo e a recuperação não vai existir. Já tenho uma certa idade e um histórico de algumas lesões - explicou o meia.

Como estreou com derrota, o jogo desta terça-feira é chave para as pretensões do time de Florianópolis na competição. O adversário paranaense traz boas lembranças para o elenco avaiano. Foi na casa do Londrina que o Avaí conquistou o acesso à Série A no ano passado.

- A gente não pode deixar de lembrar daquele jogo. Tem um gostinho especial pelas lembranças, boas, mas fica só nisso. Vamos ter que construir outra história, outro jogos, outra situação, outra competição. Temos é que fazer cada vez melhor para ter resultados positivos - completou Marquinhos.

