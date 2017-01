Medidas migratórias de Trump derrubam Wall Street

Nova York 30/01/2017 | 19h48

Wall Street fechou em queda nesta segunda-feira (30), após as polêmicas medidas contra a imigração adotadas pelo governo americano, e o Dow Jones caiu para menos de 20.000 pontos.

O Dow perdeu 0,61%, situando-se nas 19.971,13 unidades, e o Nasdaq recuou 0,83%, a 5.613,71 pontos. O S&P caiu 0,60%, ficando em 2.280,90 unidades.

Analistas disseram que a decisão do presidente Donald Trump de vetar a entrada de pessoas de sete países de maioria muçulmana e de suspender a acolhida de refugiados pode prejudicar as medidas econômicas que fizeram as ações subir desde as eleições de novembro passado.

Entre as medidas que vinham estimulando o mercado, estão a redução de impostos e o fomento de obras de infraestrutura, com maior gasto público.

"Há chances de que muitas coisas que muitas pessoas esperavam ver concretizadas demorem um pouco mais", afirmou Art Hogan, analista do Wunderlich Securities.

As decisões sobre imigração desagradaram multinacionais, que consideram fundamental a diversidade de sua equipe. Nesse sentido, as empresas manifestaram apoio a seus funcionários estrangeiros.

"Não sei se é justificável, mas certamente há muita preocupação", comentou o diretor de investimentos da Hinsdale Associates, Bill Lynch.

"Muitos estão surpresos com a pressa demonstrada na adoção dessas ordens executivas" de Trump, acrescentou.

As ações das companhias aéreas também caíram. A American Airlines e a Delta Airlines perderam mais de 4% cada, e a United Continental, 3,6%.

O mercado de títulos diminuiu levemente. Às 19h20 (horário de Brasília), o rendimento do bônus do Tesouro para dez anos subia a 2,490%, contra 2,482% de sexta-feira, e o bônus para 30 anos aumentava 3,080%, contra 3,060% da última sessão.

