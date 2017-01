Mergulhador é atingido por lancha na Barra da Lagoa, em Florianópolis

Arcanjo 28/01/2017 | 11h19 Atualizada em

Um homem foi atingido por uma lancha no início da manhã deste sábado enquanto realizava um mergulho na praia da Barra da Lagoa, em Florianópolis. Segundo informações dos Bombeiros, o mergulhador voltava para a superfície quando foi atingido pela embarcação. Com choque, ele sofreu escoriações nas costas e um hematoma próximo do pulmão. O guarda-vida que fazia a segurança no local ajudou a vítima a sair da água.

O helicóptero do Arcanjo foi chamado e encaminhou o homem para o hospital e segue em observação. Não há informações sobre o condutor da lancha.

