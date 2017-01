Meryl Streep faz emocionado discurso anti-Trump no Globo de Ouro

Ativismo 09/01/2017 | 09h33 Atualizada em

Em um dos momentos mais intensos da premiação do Globo de Ouro, neste domingo, Meryl Streep fez um emocionado discurso atacando Donald Trump. Ao receber o troféu Cecil B. DeMille (prêmio entregue pela Associação dos Correspondentes Estrangeiros de Hollywood), a atriz prestou homenagem a Hollywood, à imprensa e aos estrangeiros:

– Obrigado, imprensa estrangeira de Hollywood. Vocês, e todos nós nesta sala, pertencemos aos segmentos mais vilipendiados na sociedade americana agora. Pensem nisso: Hollywood, estrangeiros e a imprensa.

Sem voz, a atriz listou lugares onde uma série de atrizes e atores nasceram – Viola Davis, Sarah Jessica Parker, Natalie Portman, Ryan Gosling, Dev Patel – para justificar a importância de respeitar e receber estrangeiros:

– Hollywood está cheia de forasteiros e estrangeiros. Então, se nós mandarmos todos eles embora, não teremos nada para assistir, a não ser futebol americano e MMA, que não são arte.

Ao defender a relevância do trabalho de atores e atrizes de Hollywood, lembrou que a função do cinema é mostrar realidades distintas. Streep, com lágrimas nos olhos, usou a homenagem para fazer um contraponto com a forma desrespeitosa com que Trump tratou, seguidamente, oposicionistas e minorias:

– A única função de um artista é entrar na vida de pessoas que são diferentes de nós, para que você possa sentir o que elas sentem – disse a atriz, para destacar uma "atuação que não teve nada de bom, mas que fez o público esperado rir e mostrar seus dentes", referindo-se a quando Donald Trump imitou Serge Kovaleski, um repórter que sofre de artrogripose, uma condição congênita que afeta o movimento das articulações. – Alguém que ele superava em privilégio, poder e capacidade para reagir.



Por fim, a atriz falou sobre o papel da imprensa no processo:

– Nós precisamos da imprensa para fazer os poderosos responderem por seus atos e para repreendê-los por qualquer desrespeito – declarou, antes de citar sua "querida amiga, a princesa Leia", Carrie Fisher, que faleceu por um infarto no fim de dezembro: – Pegue seu coração partido e o transforme em arte.



Donald Trump responde: "Não fico surpreso"

Logo após o discurso de Meryl Streep, o presidente norte-americano foi ouvido pelo jornal The New York Times e disse que a atriz é "apaixonada por Hillary" e que "não fica surpreso" com as críticas dos "liberais do cinema".