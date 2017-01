Ministério da Saúde não pagará dívida para SC, afirma secretário

Crise 27/01/2017 | 13h31 Atualizada em

Em uma reunião na manhã desta sexta-feira, o secretário de Saúde do Estado, Vicente Caropreso, informou que a dívida de R$ 400 milhões que o Ministério da Saúde tem junto ao Estado não será paga. Segundo secretário, o Ministério deve compensar o Estado com outras contrapartidas. A informação foi divulgada nesta manhã, no encontro que reuniu diversos setores da saúde em Florianópolis.

Conforme afirmou Caropreso, uma das compensações pode ser o repasse de R$ 6 milhões ao mês para a cirurgias eletivas em Santa Catarina. Apesar do pedido feito pelo governo do estado nesta sexta, o auxilio ainda não foi garantido pelo ministro Ricardo Barros.

— Não há condições de repor esse passivo baseado apenas em estatísticas comparativas entre os estados, mas ele [o ministro da saúde] disse que vai procurar compensar essa dificuldade repassando alguns incentivos — afirmou Caropreso.

No encontro desta manhã, além de apresentar uma linha de crédito para os Hospitais filantrópicos poderem aumentar o fôlego junto as dívidas com fornecedores, Barros anunciou o repasse de R$ 156,7 milhões para SC. Parte deste valor - R$ 30,5 milhões - no entanto, é referente aos pagamentos que foram contingenciados no último ano e incorporados pelo Estado.

— Não é muito, mas vai ajudar a desafogar alguma coisa. Nós temos que adequar o que nós temos, sabe.

Neste montante anunciado, R$ 126,2 milhões são referentes a emendas parlamentares e R$ 51,9 milhões para a construção, reforma e ampliação de 23 Academias da Saúde, um Centro de Atenção Psicossocial (CAPs), 126 Unidades Básicas de Saúde (Requalifica UBS), três Unidades de Acolhimento e oito Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Números:

Santa Catarina conta hoje com quase 200 hospitais e 16.990 leitos. Destes, 12.105 são próprios do Sistema Único de Saúde (SUS) e 4.885 particulares, destinados aos pacientes da rede pública. Outros 1.050 leitos são para UTI, sendo que 685 são próprios do SUS.

Leia mais notícias:

Em Florianópolis, ministro da Saúde anuncia crédito de R$ 3 bi para sanar dívidas dos hospitais filantrópicos



Servidores protestam contra pacotão de Gean



Fahece vai até Brasília para tentar recuperar título de filantropia