Ministro dos Transportes promete atenção aos gargalos da BR-470

Em visita a Itajaí e Navegantes nesta quinta-feira, o ministro dos Transportes, Maurício Quintella Lessa, disse que o plano de manifestação de interesse (PMI) para concessão da BR-470 será lançado ainda no primeiro semestre.

O ministro sobrevoou a rodovia a convite do senador Dalírio Beber (PSDB), presidente do Fórum Parlamentar Catarinense.Ver a BR-470 do alto serviu para que Quintella Lessa tivesse uma noção mais clara do andamento da obra.

_ Até chegarmos ao ponto de concessão, queremos dar velocidade aos contratos que estão aí. O trecho da BR-101 até o aeroporto de Navegantes, por exemplo, não tem grandes obras, grandes desapropriações para serem feitas, então pode ser acelerarado _ disse o senador.

Ao final do sobrevoo, o ministro pediu ao diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Valter Casimiro Silveira, que discuta com a superintendência do órgão em Santa Catarina todos os quatro trechos da rodovia, e defina o que deverá ser feito para agilizar os gargalos.



Em relação aos recursos, o ministro chegou a dizer que não faltará verba para a BR. Mais prudente, Dalírio disse que os R$ 116 que estão garantidos agora ainda podem ser turbinados. Garantiu que a bancada catarinense continuará sendo insistente.