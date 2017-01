Ministro reforça que calendário de saque de contas inativas do FGTS será entre março e julho

Dinheiro no bolso 27/01/2017 | 18h03 Atualizada em

Ministro do Trabalho e presidente do Conselho Curador do FGTS, Ronaldo Nogueira reforçou que o FGTS de contas inativas poderá ser sacado entre março e julho. O ministro deu entrevista para a Rádio Gaúcha, de Porto Alegre, na tarde desta sexta-feira.

Inicialmente, o governo federal falou que começaria em fevereiro, mas a previsão agora é que o prazo se inicie em 13 de março. O cronograma ainda precisa ser divulgado pela Caixa Econômica Federal. Deve se basear na data de aniversário do trabalhador, que precisará comparecer às agências e solicitar a retirada do dinheiro.

Lembrando que as contas inativas são as que deixam de receber depósitos devido à rescisão do contrato de trabalho. E a medida do governo federal vale para as contas inativas até dezembro de 2015.



A intenção é dar um alívio no pagamento de dívidas por trabalhadores que não estão contribuindo e têm recurso retido. E, com isso, injetar R$ 30 bilhões na economia. Segundo o governo, atinge 10,2 milhões de pessoas. Quase 90% têm valores inferiores a um salário mínimo.

Leia também:

467 mil trabalhadores de SC poderão sacar de contas inativas do FGTS