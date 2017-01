Morre aos 85 anos o Russo, ex-assistente de palco da Globo 

Obituário 28/01/2017 | 18h59 Atualizada em

O ex-assistente de palco da Globo, Antônio Pedro de Souza e Silva, o Russo, morreu na manhã deste sábado, aos 85 anos, conforme o jornal Folha de S. Paulo. Russo estava internado no Hospital de Clínicas Mário Lioni, em Duque de Caxias (RJ), que confirmou que a causa da morte foi uma infecção pulmonar.

Por causa da saúde debilitada, ele teve diversas passagens por hospitais nos últimos anos. Em 2011, ficou 20 dias internado por causa de um infarto. Em 2015, sofreu dois Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs), em junho, quando ficou internado em estado grave, e em novembro.



Carreira começou como animador do Chacrinha

Russo trabalhou 45 anos na Globo, de onde foi afastado em 2014. Ele começou como animador de plateia do Chacrinha e, depois, trabalho como assistente de palco dos programas do Faustão, dos Trapalhões, do Luciano Huck, da Angélica e da Xuxa.

Em 2015, postou um vídeo de desabafo na internet por ter sido excluído da festa de 50 anos da emissora. "Parabéns, Globo, pelos seus 50 anos. Lembrando que 45 anos me dediquei a vocês, e vivo estou. Obrigado por mais uma vez terem esquecido de mim", dizia o cartaz mostrado no vídeo.



