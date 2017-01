Motociclista de 42 anos morre na BR-470, em Apiúna

Rodovia 23/01/2017 | 07h51

Um homem de 42 anos morreu em um acidente no Km 94,1 da BR-470, em Apiúna. A colisão frontal entre um caminhão, com placas de Massaranduba, e uma motoneta, uma Honda Biz com placa de Apiúna, aconteceu por volta das 21h20min de domingo, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O motociclista de 42 anos morreu na hora.



O Corpo de Bombeiros Voluntários da União esteve no local da colisão, mas quando chegaram ao local o homem já estava morto. O condutor e a passageira do caminhão nada sofreram. Esta é a sexta morte registrada neste ano na BR-470, no trecho entre Navegantes e Pouso Redondo.





(Foto: Corpo de Bombeiros Voluntários da União, Divulgação)

Mortes na BR-470

O primeiro acidente fatal do ano na BR-470, na região do Vale do Itajaí, foi registrado dia 4 de janeiro em Navegantes. O acidente entre um carro, com placas de Navegantes, e um caminhão, com placas de Itajaí, causou a morte de um motorista de 58 anos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do carro bateu de frente no veículo de carga no Km 6,6 da rodovia.

A segunda morte foi registrada dia 8 de janeiro no Km 167 da BR-470, em Pouso Redondo. A colisão frontal envolveu uma motocicleta Kawasaki Ninja, com placa de Agronômica, e um automóvel Ecosport, de Curitibanos. Segundo o Corpo de Bombeiros de Pouso Redondo, o condutor da motocicleta, um jovem de 22 anos, morreu no local da colisão.



A terceira morte aconteceu na segunda-feira passada em Blumenau. O motociclista Eder Carlos Pellis, 34 anos, morreu ao bater de frente em um Voyage, com placas de Florianópolis. Quando o Corpo de Bombeiros de Blumenau chegou ao Km 58,7 da rodovia federal, no bairro Badenfurt, Pellis que conduzia uma Biz, com placa de Blumenau, já estava morto.



No dia seguinte duas mulheres morreram no Km 49,5 da BR-470, próximo ao trevo de acesso ao bairro Fortaleza, em Blumenau. A colisão ocorreu por volta das 17h50min quando um automóvel Celta preto, com placas de Gaspar, foi atingido na traseira por um caminhão Scania R380, com placas de Morro da Fumaça. O impacto prensou o carro com outro caminhão, um Scania T113, de Botuverá, que estava na frente do Celta. Caroline Trescher, 22 anos, e Marilete Inês Ribeiro de Barros, 35 anos, eram colegas de trabalho e iam se matricular no curso de Ciências Contábeis no dia no acidente.