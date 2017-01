Muro separando México e EUA preocupa governo do Brasil, diz Itamaraty 

"Nações irmãs" 26/01/2017 | 20h51 Atualizada em

O governo brasileiro disse ver com "preocupação" a notícia de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou a construção de um muro na fronteira com o México. Por meio de nota à imprensa, o Ministério das Relações Exteriores criticou a iniciativa unilateral do governo norte-americano e pregou o diálogo para solução de problemas entre "povos amigos, como é o caso de Estados Unidos e México".

Nesta quinta-feira, o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, cancelou a viagem que faria ao país vizinho após Trump assinar uma ordem executiva autorizando as obras. O presidente dos Estados Unidos também defende que o México pague pela construção, o que Peña Nieto rechaça.

"A grande maioria dos países da América Latina mantém estreitos laços de amizade com o povo dos Estados Unidos. Por isso, o governo brasileiro recebeu com preocupação a ideia da construção de um muro para separar nações irmãs do nosso continente sem que haja consenso entre ambas", informou o Itamaraty.

"O Brasil sempre se conduziu com base na firme crença de que as questões entre povos amigos — como é o caso de Estados Unidos e México — devem ser solucionadas pelo diálogo e pela construção de espaços de entendimento", acrescentou o governo brasileiro no comunicado.

Após tomar posse na última sexta-feira, Trump vem anunciando uma série de medidas polêmicas, entre elas a saída dos Estados Unidos do Tratado Trasnpacífico de Comércio Livre e o endurecimento de regras de imigração.

Em dezembro, o presidente Michel Temer conversou com ele sobre o lançamento de uma agenda entre os dois países em prol do crescimento.

