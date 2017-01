Nadal vence Dimitrov e faz final com Federer no Aberto da Austrália

Melbourne 27/01/2017 | 11h54

O tenista espanhol Rafael Nadal disputará a final do Aberto da Austrália de tênis depois de vencer nesta sexta-feira nas semifinais o búlgaro Grigor Dimitrov em uma partida épica, em cinco sets, por 6-3, 5-7, 7-6 (7/5), 6-7 (4/7) e 6-4.

Nadal lutará pelo título no domingo contra o suíço Roger Federer, na primeira final entre dois velhos conhecidos desde a de Roland Garros-2011, com vantagem para o espanhol por 6-2 nas oito finais disputadas até agora entre eles em torneios do Grand Slam.

Foi uma partida épica, de 4 horas e 56 minutos de um jogo intenso, de longas trocas, entre Nadal, que aos 30 anos tenta voltar a seu nível depois de uma temporada repleta de lesões, e Dimitrov, considerado há anos um dos jovens mais promissores do circuito e agora, aos 25 anos, finalmente comprovou tal expectativa.

"O ano passado foi duro, demorei para voltar a meu melhor nível Trabalhei muito, mas não podia sonhar com chegar à final em meu segundo torneio no ano", admitiu Nadal após a partida.

"É difícil descrever minhas emoções. Grigor jogou de maneira excepcional. Foi um grande jogo e estou feliz de ter feito parte dele", completou.

Nadal venceu com facilidade o primeiro set em pouco mais de meia-hora de partida, após quebrar o saque do búlgaro no quarto game e conservar seu saque com autoridade.

Dimitrov reagiu e melhorou seu nível para vencer o segundo set e equilibrar de vez a partida. Ambos venceram os sets seguintes no tie-break, levando a partida para uma quinta parcial decisiva.

No quinto set, os dois jogadores defenderam seus serviços até o espanhol quebrar o saque do adversário no nono game, fechando a partida em seguida para garantir a vaga na final, onde reencontrará seu 'velho' rival Federer.

Nadal não disputava uma final de Grand Slam desde seu nono título em Roland Garros, em 2014. O espanhol buscará seu segundo título de Aberto da Austrália, após a conquista de 2009, quando venceu justamente Federer na decisão.

O suíço derrotou na quinta-feira, na primeira semifinal, o compatriota Stan Wawrinka (N.4), também em cinco sets, 7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3, avançando para sua primeira final de Grand Slam desde o US Open-2015.

Aos 35 anos, Federer perdeu grande parte da última temporada devido a lesões nas costas e no joelho.

- Resultados do Aberto da Austrália:

Simples masculino (semifinais):

Rafael Nadal (ESP/N.9) x Grigor Dimitrov (BUL/N.15) 6-3, 5-7, 7-6 (7/5), 6-7 (4/7), 6-4

fbx/cto/mcd/am