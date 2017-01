Melbourne 27/01/2017 | 10h51

O tenista espanhol Rafael Nadal disputará a final do Aberto da Austrália de tênis depois de vencer nesta sexta-feira nas semifinais o búlgaro Grigor Dimitrov em uma partida épica, em cinco sets, por 6-3, 5-7, 7-6 (7/5), 6-7 (4/7) e 6-4.

Nadal lutará pelo título no domingo contra o suíço Roger Federer, na primeira final entre dois velhos conhecidos desde a de Roland Garros-2011, com vantagem para o espanhol por 6-2 nas oito finais disputadas até agora entre eles em torneios do Grand Slam.

* AFP