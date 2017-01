Negociação de paz entre regime sírio e grupos rebeldes é iniciada no Cazaquistão

Conflito 23/01/2017 | 07h31

As negociações de paz entre emissários do presidente Bashar al-Assad e representantes dos grupos rebeldes sírios começaram, nesta segunda-feira, em Astana, capital do Cazaquistão, apesar da negativa dos insurgentes em negociar frente a frente com o regime.

A primeira sessão foi aberta pelo ministro cazaque de Relações Exteriores, Kairat Abdrajmanov, diante das duas delegações reunidas em uma mesma sala ao redor de uma grande mesa circular no hotel Rixos de Astana.

— Este encontro é uma demonstração flagrante dos esforços da comunidade internacional rumo a uma solução pacífica da situação na Síria — afirmou Abdrajmanov ao ler uma declaração do presidente cazaque, Nursultan Nazarbaiev. — O único caminho para solucionar esta situação na Síria deve ser o das negociações, baseada na confiança e compreensão mútuas — acrescentou.

Pouco antes do início da reunião, os rebeldes sírios disseram à AFP que se negavam a negociar diretamente com os emissários do presidente Bashar al-Assad.

— A primeira sessão de negociações não será cara a cara, já que o governo não respeitou até agora o que assinou em 30 de dezembro — declarou o porta-voz da delegação rebelde, Yehya al Aridi, em referência ao frágil cessar-fogo na Síria apadrinhado por Rússia e Turquia.

Os rebeldes criticam principalmente as forças governamentais por seguir adiante com os combates em Wadi Barada, uma zona ao norte de Damasco, considerada ponto-chave para o abastecimento de água da capital síria.

Durante a noite foram registrados combates no local, assim como na região em torno de Damasco, onde o exército sírio retomou o cerco de Madaya, cidade sob controle rebelde próxima à fronteira com o Líbano, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

No último domingo, nove civis — incluindo seis crianças — morreram em bombardeios realizados pela aviação do regime na província rebelde de Homs, segundo a mesma fonte.

As negociações desta segunda-feira no hotel Rixos de Astana reúnem, pela primeira vez, o regime de Bashar al-Assad e os combatentes rebeldes. Nas tentativas infrutíferas de negociação em Genebra em 2012, 2014 e 2016, emissários do regime de Assad se sentaram diante de opositores políticos sírios, muitos deles exilados.

Nas negociações de Astana, agora, os opositores políticos desempenham um papel de "conselheiros" a serviço dos rebeldes.