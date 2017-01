Novidades na Netflix e outras atrações para ver na TV na noite desta sexta-feira

Dicas da programação 27/01/2017 | 19h01 Atualizada em





Cena de Degrassi: Next Class Foto: Netflix / Divulgação

NOVIDADES NA NETFLIX

Estreias nesta sexta

Três novos programas entram no catálogo da Netflix nesta sexta-feira. A terceira temporada da série adolescente Degrassi: Next Class mostra um grupo de jovens tentando lidar com os dilemas da vida depois de um acidente de ônibus. Já para os pequenos, estreiam a produção Kazoops! e a segunda temporada de Nossa Casa: As Aventuras de Tip e Oh: Tip e Oh.

Leia mais:

O SOM DO VINIL

Canal Brasil, 21h30min

Charles Gavin recebe Marcelo D2 Foto: Canal Brasil / Divulgação

Charles Gavin recebe Marcelo D2 no programa O Som do Vinil que vai ao ar nesta sexta-feira. Na atração dirigida por Gabriela Gastal, o rapper fala sobre seu disco À Procura da Batida Perfeita, lançado em 2003.

THE TONIGHT SHOW

GNT, 1h

James Spader Foto: Divulgação / Divulgação



No The Tonight Show desta sexta-feira, o ator e comediante Jimmy Fallon entrevista o ator James Spader, a atriz Joanna Garcia Swisher e o dublador Kevin Delaney. O apresentador também apresenta esquetes cômicas, faz paródias musicais e propõe brincadeiras aos convidados.

