Novo período de matrículas na rede estadual vai até 6 de fevereiro 

Os alunos que ainda não efetivaram matrícula na rede estadual de ensino em Santa Catarina terão uma nova oportunidade entre os dias 1º e 6 de fevereiro.

Com os devidos documentos em mãos (certidão de nascimento ou documento de identidade, histórico escolar e atestado de vacina ou declaração dos pais/responsáveis do aluno assegurando estar em dia com a vacinação), estudantes e seus responsáveis devem comparecer na secretaria da escola mais próxima para efetuar a matrícula. Entre os critérios para a matrícula na rede estadual está o zoneamento, em que o aluno deve ser inscrito na escola mais próxima da sua residência ou do trabalho dos pais.

Em caso de transferência, atestado de frequência do estudante. Para alunos do ensino médio, técnicos EMIEP, Técnicos Subsequente e Concomitante e Educação de Jovens e Adultos, será necessário também uma cópia do CPF.

Requisitos para ingresso na rede pública estadual

Ensino Fundamental

Criança com 6 anos a completar até 31 de março de 2016.

Ensino Médio e Educação Profissional

Ensino Médio e Cursos Técnicos Concomitantes ao Ensino Médio: alunos egressos do Ensino Fundamental.

Curso de Magistério: 1ª série: alunos egressos do Ensino Fundamental e 3ª série: alunos com 2ª série do Ensino Médio completo ou egressos do Ensino Médio.

Curso Técnico Subsequente (pós-médio): alunos egressos do Ensino Médio ou matriculados na 3ª série do Ensino Médio.

Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Ensino Fundamental: 15 anos completos no ato da matrícula.

Ensino Médio: 18 anos completos no ato da matrícula.

Calendário Escolar 2017

Início do ano letivo: 13 de fevereiro de 2017

Recesso escolar: 17 a 30 de julho de 2017

Término do ano letivo: 15 de dezembro de 2017

