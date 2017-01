"O desafio é oferecer escolha de contracepção", diz especialista em medicina da mulher

Prevenção à gravidez 23/01/2017 | 07h24 Atualizada em

Defensora da disseminação de informações para escolha consciente de métodos contraceptivos, a ginecologista Halana Faria, que atua em Florianópolis e São Paulo, é mestra em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo. A especialista também atua no Coletivo Feminista Sexualidade em Saúde, uma ONG que enfoca a atenção médica humanizada a mulheres desde 1981. Na internet, ela mantém o blog Casa de Amaterasu, onde aborda a ginecologia sob a perspectiva feminista.

Confira a entrevista concedida ao Diário Catarinense sobre o caminho que vem sendo feito pelas mulheres na direção oposta à pílula anticoncepcional:



Por que tantas mulheres usam anticoncepcional?

Historicamente a pílula foi um avanço enquanto símbolo, porque as mulheres passaram a exercitar sua sexualidade desatrelada da reprodução. Mas esse método torna-se hegemônico por vários motivos. Pela influência de laboratórios farmacêuticos sobre a prática médica, porque cai como uma luva na crença da ¿ciência ginecológica¿ de que o corpo feminino sempre precisa de correção. Então a pílula passa a ser encarada como uma medicação para além da contracepção: ela regula pelos, acne, cólica, dor nas mamas, TPM. E também porque para muitas mulheres a praticidade e modernidade associadas à pílula é interessante. É recente que as mulheres e pessoas de maneira geral questionem as instituições e as coisas que consomem. É um método contraceptivo e não acho que devamos descartar nenhum deles. Ela vai ser um bom método para algumas mulheres e para outras não.

Por que muitas mulheres vêm largando esse método?

Passamos por um processo de tomada de consciência em diversos aspectos de nossas vidas. O que se usa como forma de evitar filhos é só mais uma questão dentro dessa percepção da importância do direito a escolhas. Que não são somente individuais. O desafio é tornar esses questionamentos mais amplos a ponto de podermos oferecer escolha de verdade para todas as mulheres. Gostaria muito de ver as mulheres nas redes sociais se organizando para cobrar do SUS [Sistema Único de Saúde] e da saúde suplementar um amplo acesso a informação sobre contracepção. Há também um papel importante das redes sociais em difundir as críticas e opções. O que ouço muito em consultório é como as mulheres têm tido acesso negado à decisão informada em termos de contracepção. Mesmo diante de queixas relacionadas ao uso da pílula, muitas mulheres afirmam que só recebem como opção a troca de marca de pílula, em geral uma amostra-grátis saída das gavetas dos consultórios.

O que a mulher precisa ter em mente antes de escolher um (novo) método contraceptivo?

Ela precisa conhecer os riscos e benefícios, taxa de falha e contra-indicações de cada método. A mulher também precisa saber de suas necessidades e possibilidades. Se uma mulher já tem um fluxo menstrual excessivo e sofre de cólicas menstruais por exemplo, não deveria pensar no DIU de cobre como opção. A ideia é que o método seja pensado sempre a partir da realidade e necessidades de cada mulher. Não estar sujeita aos riscos da exposição aos hormônios talvez seja um dos maiores motivos que leva as mulheres a pensar em outras opções. Tem uma tabela bem importante que precisa ser mais difundida: critérios de elegibilidade para cada método (veja aqui).

O que falta para que métodos como o sintotermal ou a ovulação de Billings sejam mais conhecidos?

Falta que aprendamos sobre eles em casa, na escola¿ Falta que profissionais de saúde aprendam a orientar esses métodos. Falta que mais mulheres usem para que possam ensinar umas às outras. A dedicação e o grau de observação que o método sintotermal requer não são para todas as mulheres. Mas o seu entendimento é de grande valia para que as mulheres percebam a maravilha que é o nosso corpo. Para que entendam como funciona seu ciclo menstrual que é um mistério para a maioria. Essa ideia de ajudar as mulheres a conhecerem seus próprios corpos nunca foi muito a lógica da prática médica. A vagina e o colo do útero são territórios acessíveis visualmente somente aos profissionais. Por isso, entregar um espéculo para uma mulher e ensinar como ela pode se observar todo mês é tão revolucionário. É acreditar na capacidade das mulheres de se examinarem, de cuidarem de si. Esse conhecimento é poder. Um livro bem bacana para quem quer aprender é "Taking charge of your fertility", traduzido para muitas línguas mas infelizmente ainda não disponível em português.



