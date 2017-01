O que esperar dos times do Vale para este Catarinense

Futebol 27/01/2017 | 09h01

Sai ano, entra ano e os clubes pequenos de Santa Catarina sempre são as ovelhas negras. Ou estão fadados a brigar para não cair, ou então se maltratam para ver quem vai para a Série D do Brasileiro. Mas este ano a coisa será um pouco diferente. Sem o foco na quarta divisão nacional em 2017 – Metropolitano, Brusque e Inter de Lages já têm vaga garantida – resta aos clubes, além de fugir do fantasma da Série B do Estadual, um sonho um pouco mais intenso: o algo mais.



:: Clique nas imagens e amplie a tabela

Almirante Barroso

E ele vem aliado ao Brusque, último time fora dos cinco tradicionais a conquistar o Campeonato Catarinense, em 1992, com Cláudio Freitas e companhia. De lá para cá, todos os troféus em Santa Catarina foram divididos entre Avaí, Chapecoense, Criciúma, Figueirense e Joinville. Mudar esse cenário para 2017 é novamente um trabalho árduo: afetados diretamente pela crise econômica, os clubes de menor expressão têm menos dinheiro em caixa e, como consequência, potencial reduzido para contratar.

Brusque



Reverter essa situação às vésperas de começar a competição é uma receita que engloba experiência e juventude, com boas pitadas de raça e união. Essa é a aposta das diretorias e comissões técnicas para que os Davis do Vale do Itajaí consigam bater de frente com os Golias de Santa Catarina para, quem sabe, voltar a trazer glórias para a região.

Metropolitano