"O treinador sempre paga o primeiro pato", diz técnico do Figueirense após derrota para o Brusque

Mais uma vez, a equipe do Figueirense foi vaiada no Orlando Scarpelli. Depois de estrear com derrota na Primeira Liga, o Alvinegro perdeu também na primeira partida do Campeonato Catarinense 2017. No sábado, o time comandado por Marquinhos Santos perdeu, de virada, para o Brusque, por 2 a 1. A torcida voltou a cobrar e a demonstrar insatisfação. O treinador alvinegro disse que entende a cobrança, mas que é preciso ter paciência que o grupo ainda vai engrenar.



- São dois jogos, um reinício de trabalho. O grupo remontado tem um perfil diferente, isso foi demonstrado. Agora, os atletas estando num melhor estado físico e tático vão dar resposta. é um trabalho novo, uma equipe nova. Tem que ter um equilíbrio, é difícil , entendo o torcedor de se mobilizar contra, mas nós também não gostamos da situação e o treinador é quem paga o primeiro pato. mas tem que saber separar bem a condição do ano passado e deste ano - ponderou Marquinhos Santos, em entrevista coletiva depois da partida.

O técnico avaliou o desempenho do time contra o Brusque e espera contar com Zé Love para o compromisso de quarta-feira, diante do JEC, em Joinville, às 21h45min, pela segunda rodada do Estadual.

- Poderíamos ter matado o jogo e não alcançamos. Evolução é gradativa, a pressão aumenta a cada derrota, mas é o que eu disse, que a partir do quarto jogo eu acredito na evolução e que teremos a qualidade de jogo esperada. Temos atletas ainda para estrear e jogadores que gradativamente vão entrar em condições. Zé Love e Hélder praticamente encontram-se em condição para quarta-feira - finalizou.

