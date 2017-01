Odebrecht devolverá ao Panamá US$ 59 milhões por subornos

Panama 12/01/2017 | 17h56

A construtora Odebrecht devolverá ao Estado panamenho mais de US$ 59 milhões que pagou em subornos para obter a licitação de obras - informou a procuradora-geral panamenha, Kenia Porcell, nesta quinta-feira (12).

"Recebi (da Odebrecht) o compromisso formal e de maneira verbal de entregar em um breve prazo os primeiros 59 milhões de dólares como pagamento de subornos a pessoas físicas e jurídicas panamenhas", disse Porcell.

"A Odebrecht nos manifesta seu desejo de colaborar eficazmente com as investigações que acontecem na república do Panamá", acrescentou.

O governo panamenho proibiu a Odebrecht, uma das principais empreiteiras no país centro-americano, de participar de futuras licitações públicas enquanto não devolver o dinheiro cobrado em comissões.

