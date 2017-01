Ônibus cai em buraco na rua Ponte Serrada, zona Leste de Joinville

Trânsito 25/01/2017 | 19h17 Atualizada em

Um ônibus caiu em um buraco por volta das 16h30 desta quarta-feira, na rua Ponte Serrada, no bairro Comasa, na zona Leste de Joinville. Ninguém se feriu, mas os passageiros precisaram ser transferidos para outro veículo para dar continuidade à viagem.



O coletivo fazia a linha Ponte Serrada e, segundo a Transtusa, empresa responsável pelo transporte coletivo, caiu em um buraco onde havia sido realizada uma obra da Companhia Águas de Joinville.



Com o peso do veículo, o asfalto cedeu e o ônibus caiu. Um carro ainda bateu na traseira do coletivo, mas o motorista decidiu ir embora sem aguardar os representantes da empresa. A Águas de Joinville já isolou a área e fará os reparos necessários.