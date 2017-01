Operação contra terrorismo prende sete suspeitos na Bélgica

Europa 25/01/2017 | 10h27

A polícia belga prendeu, nesta quarta-feira, sete pessoas em uma operação antiterrorista contra "o eventual retorno de combatentes (extremistas) vindos da Síria", indicou a procuradoria federal. Durante a ação, também foram cumpridos oito mandados de busca.

"Não foram encontradas armas ou explosivos" nas buscas realizadas durante a noite nos distritos de Laeken, Anderlecht, Molenbeek e Schaerbeek, indica um comunicado da procuradoria.

A Justiça deverá decidir, ao longo desta quarta-feira, se mantém a detenção dos sete suspeitos.

Segundo a procuradoria belga, a operação não está ligada aos ataques de Paris, em novembro de 2015 (130 mortos), ou aos ataques de Bruxelas, em março de 2016 (32 mortos), ambos reivindicados pelo Estado Islâmico (EI).

A Bélgica é o país da União Europeia de onde partiram mais jihadistas ao Iraque e à Síria, em proporção à sua população, com um número estimado de 465 combatentes. Desde os atentados de Paris e Bruxelas, as autoridades belgas reforçaram as medidas de segurança e aumentaram as operações policiais.