Operação Escudo faz pente-fino na Canhanduba, em Itajaí

Segurança 26/01/2017 | 14h51

Uma etapa da Operação Escudo está sendo feita nesta quinta-feira no Complexo Penitenciário da Canhanduba, em Itajaí. A ação envolve revistas estruturais, busca nas celas e ambientes prisionais e inspeções e auditorias internas, se necessário. De acordo com o Departamento de Administração Prisional (Deap), até as 14h30min não houve registro de incidentes na operação.



Conforme a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC) e o Deap, cerca de 80 agentes penitenciários, policiais civis e militares participam da ação. Cães farejadores da Guarda Municipal de Balneário Camboriú também auxiliam no pente-fino em Itajaí. Em nota, o Deap afirma que a ação é preventiva e conta com o acompanhamento do Ministério Público e do Poder Judiciário.



A previsão é de que um balanço seja divulgado às 18h, após a Operação Escudo ser finalizada.