Orcas são avistadas na Barra da Lagoa, em Florianópolis

O grupo de amigos do comerciante Adrien Caradec, que trabalha com kitesurf em Florianópolis, voltava de mais um dia de manobras nas águas da praia de Moçambique, quando, a cerca de 300 metros da faixa de areia da praia da Barra da Lagoa, avisaram três orcas, que nadavam perto da embarcação onde estavam.



As imagens foram registradas pelos velejadores por volta das 13 horas deste sábado. Segundo Adrien, outras orcas nadavam um pouco mais afastadas. Ele acredita que havia aproximadamente oito animais.



— No começo até desconfiamos que pudesse ser outra espécie. Mas quando elas foram para superfície, vimos as manchas brancas e tivemos certeza. É uma coisa maravilhosa avistá-las — revelou o velejador.



Segundo ele, as três que estavam mais próximas pareciam mais jovens. O mar, segundo ele, estava bastante cristalino neste sábado, com o chamado "mar azul", o que ajudou a vê-las ainda mais facilmente.



— Uma até passou por debaixo da embarcação — contou.



Segundo Adrien, que é acostumado a velejar nas águas da Ilha, é comum a presença das orcas na região, mesmo no verão. Mas neste ano foi a primeira vez que ele avistou o animal por estas bandas.

— A presença delas por aqui é comum, mas é uma raridade conseguir registrá-las. Antes de elas aparecerem, vimos um cardume enorme de arraias. Acho que as baleias estavam atrás de comida — complementou o velejador.



De acordo com a presidente da Associação R3 Animal — ONG que atua em prol de animais silvestres — a médica veterinária Cristiane Kolesnikovas, ano passado, orcas foram avistadas neste mesmo período na praia do Santinho, também em Floripa.



— Elas são avistadas também na região da ilha do Arvoredo todos os anos. É comum estarem aqui em busca de alimentação — explicou a especialista.



