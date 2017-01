Pedestre é atropelado e morre na BR-101, em Itapema

Acidente fatal 29/01/2017 | 09h52 Atualizada em

Um homem faleceu após ser atropelado no km 149 na BR-101, próximo a Itapema, no litoral Norte de Santa Catarina. Ele não foi identificado. O acidente aconteceu por volta das 6h da manhã deste domingo, 29.

O condutor do VW Apolo com placas do mesmo município envolveu-se no atropelamento. O homem de 59 anos saiu ileso.

A Polícia Rodoviária Federal de Itapema, que atendeu a ocorrência, não repassou mais informações à reportagem.

