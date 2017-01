Pelo Twitter, Trump critica protestos

Washington 22/01/2017 | 10h55

O presidente Donald Trump usou o Twitter neste domingo para criticar as milhões de pessoas que saíram às ruas em todo os Estados Unidos para protestar contra ele no sábado, incluindo as celebridades que participaram.

"Assisti aos protestos de ontem, mas tenho a impressão de que acabamos de fazer uma eleição! Por que essas pessoas não votaram?", tuitou.

Mais de dois milhões de pessoas inundaram cidades americanas no sábado em protestos liderados por mulheres que se opõem a Trump, por temerem que ele promova um retrocesso nos seus direitos, nos de imigrantes e de outras minorias.

A escala dos protestos de massa, que também aconteceram ao redor do mundo, destacam a profundidade da resistência à antiga estrela de reality show, dois dias depois de ele ter assumido o cargo de presidente com um índice de aprovação de apenas 37%.

A diva pop Madonna fez uma aparição não programada no protesto de Washington, juntando-se às centenas de milhares de manifestantes que se uniram pelos direitos das mulheres em desafio a Trump.

Outras celebridades também estiveram presente na manifestação, como as atrizes Scarlett Johansson, Ashley Judd e America Ferrera, o cineasta Michael Moore e o ícone feminista Gloria Steinem.

