Petróleo fecha em alta em Nova York, a 53,01 dólares o barril

Nova York 12/01/2017 | 18h53

O preço do petróleo subiu nesta quinta-feira, aproveitando ao mesmo a desvalorização do dólar e alguns indícios de que os acordes sobre cortes na produção podem ser exitosos.

O preço do barril de "light sweet crude" (WTI) subiu 76 centavos, a 53,01 dólares, no contrato para entrega em fevereiro no New York Mercantile Exchange (Nymex).

Em Londres, o preço do barril de Brent do mar do Norte subiu 91 centavos, a 56,01 dólares, no contrato para entrega em março no Intercontinental Exchange.

"Continua a reação ao anúncio de uma queda da produção na Arábia Saudita", estimou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

