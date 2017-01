Piloto de parapente é resgatado em Presidente Getúlio, no Alto Vale

Acidente 22/01/2017 | 20h35

Um homem de 35 anos ficou ferido após cair de parapente neste domingo no bairro Morhstifer, em Presidente Getúlio, no Alto Vale. Segundo informações repassadas por amigos da vítima aos Bombeiros Voluntários de Presidente Getúlio, a vítima teria caído de uma altura de seis metros.



Segundo o subcomandante da corporação Tafarel Barth, que atendeu a ocorrência por volta das 14h, as equipes tiveram que caminhar cerca dois quilômetros com o auxílio de populares para chegar até a vítima. O homem teve ferimentos na lombar e como o local era de difícil acesso, o helicóptero Arcanjo 03 foi acionado para fazer o resgate. O homem foi encaminhado ao Hospital Regional de Rio do Sul.