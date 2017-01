Pimentinha quer trazer alegrias à torcida do Criciúma: "Estou focado"

reforço 17/01/2017 | 18h58 Atualizada em





Foto: Fernando Ribeiro / www.criciuma.com.br / Divulgação





A dez dias do primeiro jogo oficial do ano, que abre a temporada 2017 do Criciúma, o clube apresentou oficialmente o atacante Pimentinha, 29 anos. Ele vem do Sampaio Corrêa com fama de jogador de velocidade, acostumado a marcar gols e apoiar nas jogadas de ataque. Diante do Fluminense dia 24, pela Primeira Liga, ele quer começar a escrever uma história de vitórias e títulos junto ao time catarinense.



No Criciúma, Pimentinha tem treinado no esquema com três jogadores de frente. Pimentinha e Adalgiso Pitbull avançam pelos lados, e Jheimy é como homem de referência. O atacante diz se sentir confortável no novo clube, e espera fazer uma boa temporada.



— Para mim foi bom, um clube com essa estrutura, uma comissão técnica que me deu todo apoio, os jogadores também me receberam superbem. Estou bem confortável aqui, estou focado, agora é esperar a estreia para fazer bons jogos aqui — projetou.



Na apresentação oficial realizada na tarde desta terça-feira no Centro de Treinamento no bairro Cristo Redentor, o atleta falou sobre as ambições do clube, o título do Estadual e o acesso à Série A. O apelido Pimentinha, que veio de infância, pegou, e se depender da vontade do atacante, ele vai ser o tempero que faltava para dar sabor ao ataque do Criciúma.



— Eu sou aquele atleta de bastante velocidade, característica do drible, querer achar um espaço na defesa para os meus companheiros,acho que isso aí desestabiliza os adversários, deixa eles sem saber o que fazer e ajuda os atacantes também a fazer gol — analisa.



Perfil do jogador

Nome: Anderson Wanderllan de Moraes Rodrigues (Pimentinha)

Data de nascimento: 13/09/1987

Naturalidade: São Luís (MA)

Altura: 1,60 m

Posição: atacante

Clubes: Moto Club (MA), Sampaio Corrêa (MA), São José (MA) e São Caetano (SP)



Leia mais:

Lateral-direito Maicon Silva é apresentado oficialmente no Criciúma

Campeão olímpico conversa com o elenco do Criciúma

Marlon, do Criciúma, elogia metodologia de Deivid: "Similar a do Micale e do professor Tite"