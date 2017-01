Pirelli teme que novo regulamento reduza as ultrapassagens na F-1

Menos disputas? 23/01/2017 | 15h30 Atualizada em

As bruscas mudanças no regulamento técnico têm dividido opiniões sobre o quão serão capazes de tornar a Fórmula-1 mais equilibrada e competitiva. Única fornecedora de pneus da categoria, a Pirelli fez um alerta sobre o risco de, com as alterações, as corridas ficarem mais monótonas.

Segundo o diretor de competições da fabricante italiana, Paul Hembery, o fato de os pneus serem mais resistentes pode fazer com que seja mais difícil ultrapassar e, principalmente, que haja menos disputa diante da menor variação de desempenho entre os carros.

— Se a performance entre os carros for próxima, acho que podemos ter uma chance, mas se não, será uma procissão — sentenciou Hembery em entrevista ao site Motorsport.com.

Hembery ainda citou que, apesar desta situação, cabe à Pirelli atender às exigências da F-1:

— Eles nos pediram para fazer pneus com alto desgaste em 2011 e, agora, requisitaram que se fizesse outra coisa. Estamos apenas tentando entregar o que nos pedem. Teremos de esperar cinco ou seis corridas para ver se a decisão de mudar foi certa ou errada.