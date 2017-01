Pista da Beira-Mar Norte, em Florianópolis, será fechada para teste nesta terça-feira

Trânsito 30/01/2017 | 12h00 Atualizada em

Primeira faixa do lado direito no sentido Centro/Norte da Ilha será interditada nesta terça-feira

Uma das três pistas da Beira-Mar Norte, em Florianópolis, no sentido Centro/Norte da Ilha, será fechada em um trecho de 100 metros nesta terça-feira. A ação será um teste da prefeitura e do Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra) para uma das próximas etapas de reforma da Ponte Hercílio Luz.

Como os operários precisam trabalhar na torres que fica no lado da Ilha, será necessário interromper a primeira faixa da direita para a colocação do equipamento e a destinação de parte dos espaços aos pedestres. Caso o teste não aponte problemas no trânsito da região e a prefeitura autorize o fechamento, a pista será interditada por 60 dias.

Não há ainda, entretanto, uma previsão de quando o serviço deve iniciar. A interdição desta terça-feira ocorre durante todo o dia. A maior preocupação dos engenheiros é com os horários de pico, principalmente no começo do dia, quando o maior movimento na região é na entrada da Ilha.

O Deinfra fez um estudo nos últimos dias para identificar o número de veículos que passam pelo trecho a ser interditado. Em três dias, o pico foi de 75 mil veículos, sendo 22 mil apenas na faixa que será fechada. Como o trecho é pequeno e fica poucos metros a frente da união das pistas que saem da ponte Pedro Ivo Campos e da faixa que vem da Avenida Paulo Fontes, a expectativa do Deinfra é que não haja grande impacto.

A prefeitura, por outro lado, só pretende autorizar o serviço no local se não houver congestionamentos por conta da interdição. O Deinfra começou nesta segunda-feira a sinalizar a região. Serão colocados cones na trecho da obra e em pontos próximos placas devem orientar da restrição no trânsito.

Etapa mais importante entre os dias 11 e 12 de janeiro

A primeira parte da transferência de carga do vão central da Ponte Hercílio Luz, quando a estrutura deixará de ser sustentada pelas barras e se apoiará nas bases provisórias instaladas sob o mar, será nos dias 11 e 12 de fevereiro, sábado e domingo. Na última sexta-feira, uma reunião alinhou a organização do plano de contingência.

Alguns moradores devem ser orientados a deixar suas residências durante a realização da transferência de carga, que está marcada para ser entre as 23h do sábado e as 7h do domingo (11 e 12 de fevereiro). Na próxima sexta, outro encontro entre os órgãos envolvidos na prevenção voltam a se encontrar para finalizar o plano. Está previsto para o dia 8 a divulgação do documento em encontro com representantes do Estado e do município.

Essa etapa é considerada a mais importante da reforma da ponte. Isso porque os técnicos vão tirar o peso da estrutura das barras que a sustentam. Nessa primeira parte da transferência de carga, 26 macacos hidráulicos vão erguer 10 centímetros do vão central para a instalação de torres nos cabos de sustentação aéreos. Entre maio e junho deste ano, os operários vão levantar os outros 80% das 4,4 mil toneladas da ponte. A partir disso é que as barras de olhal e outras peças aéreas vão ser substituídas.



A previsão é que em outubro o vão central seja rebaixado novamente. O cronograma prevê o fim das obras em outubro de 2018. Os engenheiros do Deinfra, no entanto, querem liberar o trânsito antes da conclusão dos serviços, pois eles entendem que as gruas e as bases instaladas sob o mar podem ser retiradas com o fluxo liberado.



