PM faz apreensão de quase 1 milhão de micropontos de LSD no Morro do Mocotó, em Florianópolis

DROGAS 26/01/2017 | 21h57

Uma operação da Polícia Militar no Morro do Mocotó, em Florianópolis, resultou em uma das maiores apreensões de LSD que já se tem notícia em Santa Catarina. A ação aconteceu no começo da noite desta quinta-feira. Viaturas do 4º Batalhão da PM, responsável pelo patrulhamento na região central da cidade, receberam informações de que traficantes locais teriam escondido drogas nos fundos de uma casa.

Durante buscas no local, os policiais encontraram 4 quilos de maconha, meio quilo de pasta base de cocaína e dois litros de loló, além de 100 tubos cheios e outros 200 tubos vazios da mesma droga — loló é um entorpecente de fabricação clandestina, composto à base de clorofórmio e éter.

Mas o que surpreendeu as equipes da PM foi a quantidade escondida do alucinógeno sintético LSD: havia 967.500 micropontos, divididos em 1.935 folhas prontas para serem vendidas. Como cada ponto costuma ser vendido por até R$ 25,00 no mercado ilegal, a estimativa da PM é que o montante poderia render lucros de até R$ 24 milhões.

—É um cálculo rápido. Pelo que temos de informação, pode ser a maior apreensão de LSD no Estado, talvez uma das maiores do país. Ainda não é possível afirmar se o local servia de ponte para a revenda em outra região ou se a droga seria comercializada aqui na Capital. Mas é certo que o Mocotó é um dos morros que mais movimenta drogas no Maciço do Morro da Cruz — destacou o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Marcelo Pontes.

Como o local era de difícil acesso, os responsáveis pela droga fugiram antes que a PM fizesse o flagrante. Em buscas, os policiais também encontraram um carregador de pistola Glock .9mm e uma munição de fuzil calibre .556, além de uma balança de precisão.